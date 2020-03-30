

В связи с введенным в Молдове чрезвычайным положением из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, ряд предприятий временно приостановил свою деятельность, и многие работники временно остались без работы и без заработка. Руководство страны понимает проблемы, с которыми столкнулось население – как работодатели, так и работники – и намерено протянуть руку помощи собственному населению. Меры поддержки и предприятий, и населения – стали одной из главных тем еженедельного заседания, состоявшегося между Игорем Додоном, Зинаидой Гречаный и Ионом Кику.



Первая мера, озвученная президентом, направлена на помощь предприятиям, которые вынужденно приостановили свою деятельность из-за решения, принятого Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Игорь Додон отметил, что больше всего от принятых мер пострадал сектор HORECA, торговля и увеселительные заведения. Президент сообщил, что государство за счет средств госбюджета – из фонда занятости населения - поможет сохранить рабочие места и выплатить зарплаты, посредством возврата 100% налогов с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования, то есть, 44-45% от фонда заработной платы. Однако, глава государства подчеркнул, что это произойдет в том случае, если начисленная зарплата будет не выше, чем в феврале, и за основу будет взят табельный лист со списком работников компании, официально трудоустроенных по состоянию на 1 марта.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Всем предприятиям, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, государство окажет содействие их фондам заработной платы на уровне 40-45%. Это первое. Второе – для предприятий, которые приостановили свою работу полностью или частично, но не по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям – мы знаем, что текстильные фабрики и предприятия по сборке электрокабелей пострадали, так как их объем производства снизился, потому что нет иностранных заказов. Таким предприятиям будет возвращено 60% налога с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования».



Вторая мера, озвученная Игорем Додоном, направлена на поддержку лиц, вынужденно оставшихся без работы.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Лицам, имеющим право обратиться на биржу труда. Согласно действующему законодательству, они должны были работать на этом предприятии последние 9 месяцев, для того, чтобы иметь право потребовать компенсацию в размере 70-80%. Для этих людей, которые проработали последние 9 месяцев, мы увеличили в 3 раза Фонд занятости населения».



В то же время, государство позаботилось и о тех, кто не проработал минимум 9 месяцев, и о тех, у кого не было постоянного места работы в последнее время. Этим гражданам государство выплатит сумму, равную размеру минимально гарантированной оплаты труда, то есть 2775 леев. Президент уточнил, что в эту категорию лиц входят и наши сограждане, вернувшиеся из-за границы.