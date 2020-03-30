Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
В селе София Хынчештского района может быть отменен карантин
 

Брифинг для прессы министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну



Опубликовано: 22:50 30/03/2020




Проекты







 
Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
 