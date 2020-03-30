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В селе София Хынчештского района может быть отменен карантин
 

Двое детей с COVID-19 выписаны из больницы


Двое детей, у которых был ранее диагностирован коронавирус, полностью выздоровели и были сегодня выписаны из больницы. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Напомним, всего в Молдове 298 случаев инфицирования COVID-19. 44 пациента находятся в тяжелом состоянии. 86 человек в среднем стабильном состоянии. В детской больнице остаются 15 детей и 5 взрослых. Состояние остальных пациентов оценивается как удовлетворительное.


Опубликовано: 19:20 30/03/2020

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