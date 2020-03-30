

В селе София Хынчештского района карантин может быть отменен через два дня. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику по итогам заседания Единого центра командования при ГИЧС.



«Сегодня министр внутренних дел Павел Войку побывал в двух населенных пунктах Хынчештского района, где введен режим карантина. Отмечено, что граждане соблюдают установленные меры. В селе София карантин заканчивается через два дня и, если не будет новых случаев, он будет снят. В Бэлчанах последний случай был зафиксирован 25 марта, там еще на 8-9 дней карантин», - заявил Кику.



Премьер сообщил, что в последние дни отмечается более тесное сотрудничество между гражданами и полицейскими. Все больше людей осознают опасность COVID-19 и соблюдают меры, введенные правительством.



«У нас сотни звонков в полицию о тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции, но не делает этого. Выписано много штрафов, мы наблюдаем понимание и осознание гражданами опасности», - объяснил премьер-министр Ион Кику.