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В селе София Хынчештского района может быть отменен карантин
 

В селе София Хынчештского района может быть отменен карантин



В селе София Хынчештского района карантин может быть отменен через два дня. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику по итогам заседания Единого центра командования при ГИЧС.

«Сегодня министр внутренних дел Павел Войку побывал в двух населенных пунктах Хынчештского района, где введен режим карантина. Отмечено, что граждане соблюдают установленные меры. В селе София карантин заканчивается через два дня и, если не будет новых случаев, он будет снят. В Бэлчанах последний случай был зафиксирован 25 марта, там еще на 8-9 дней карантин», - заявил Кику.

Премьер сообщил, что в последние дни отмечается более тесное сотрудничество между гражданами и полицейскими. Все больше людей осознают опасность COVID-19 и соблюдают меры, введенные правительством.

«У нас сотни звонков в полицию о тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции, но не делает этого. Выписано много штрафов, мы наблюдаем понимание и осознание гражданами опасности», - объяснил премьер-министр Ион Кику.


Опубликовано: 18:01 30/03/2020

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