35 новых случаев COVID-19
В Молдове зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сегодня, 30 марта, заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну по итогам заседания Единого центра командования при Генеральном комиссариате по чрезвычайным ситуациям.
Всего было проведено 169 тестов на выявление коронавируса.
По данным минздрава, 6 случаев были заведены в страну из стран Европы, еще 29 – локального заражения.
Общее число зараженных составляет 298 человек.
Всего было проведено 169 тестов на выявление коронавируса.
По данным минздрава, 6 случаев были заведены в страну из стран Европы, еще 29 – локального заражения.
Общее число зараженных составляет 298 человек.
Опубликовано: 17:17 30/03/2020
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