В Молдове зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сегодня, 30 марта, заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну по итогам заседания Единого центра командования при Генеральном комиссариате по чрезвычайным ситуациям.



Всего было проведено 169 тестов на выявление коронавируса.



По данным минздрава, 6 случаев были заведены в страну из стран Европы, еще 29 – локального заражения.



Общее число зараженных составляет 298 человек.