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В селе София Хынчештского района может быть отменен карантин
 

Брифинг для прессы после заседания Единого командного центра по антикризисному управлению, вызванного коронавирусом COVID-19



Опубликовано: 16:15 30/03/2020




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