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Объявлена новая дата Олимпиады в Токио


Летние олимпийские игры 2020 года, которые перенесли из-за коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября следующего года, сообщает DW.

Принято решение о новых датах проведения Олимпиады-2020 в Токио, перенесенной из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на представителей администрации в Токио.

Церемония открытия Игр состоится 23 июля 2021 года. Соревнования продлятся до 8 августа. Паралимпиада запланирована на период с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Даты согласованы Международным олимпийским комитетом (МОК), городской администрацией Токио и японскими властями. Решение принято по итогам заседания исполкома МОК в режиме телеконференции.


Опубликовано: 17:10 30/03/2020

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