Молдавский лей стал самой стабильной валютой в регионе
Молдавский лей сохраняет сильные позиции к американскому доллару. Такой вывод сделал экономист Вячеслав Ионицэ, который сравнил валюты торговых партнёров нашей страны, передает actualitati.md. Он разработал Валютный показатель Молдова -10 (ВПМ-10), который состоит из 10 валют главных торговых и экономических партнеров Молдовы.
Согласно исследованию, после трех недель усиления по отношению к ВПМ-10, на прошлой неделе молдавский лей незначительно обесценился – на 0,29% к ВПМ-10, однако с начала года национальная валюта укрепилась на 2,01%. В тоже время он отмечает, что все валюты из корзины обесцениваются по отношению к доллару США, а региональные валюты понесли наибольшие потери из-за кризиса.
Так, с начала года российский рубль потерял в -27,22%, украинская гривна -17,43%, чешская крона -11,33% и польский злотый -10,76%.
Экономист констатирует, что пока валюты торговых партнеров теряют свою силу по отношению к доллару, молдавский лей сдает свои позиции намного медленнее. Аналогичную динамику демонстрирует и румынский лей.
«Сильная позиция национальной валюты в регионе, с одной стороны, позволяет сохранять низкий уровень импортных цен, что идет на пользу населению, но с другой стороны, снижается конкурентоспособность экономических агентов, что является препятствием для экспорта молдавских товаров в страны региона«, — считает Ионицэ.
Он рекомендует Национальному банку сдерживать валютный курс посредством интервенций, но «не слишком мощных», чтобы обеспечить конкурентоспособность молдавским компаниям на внешних рынках.
Согласно исследованию, после трех недель усиления по отношению к ВПМ-10, на прошлой неделе молдавский лей незначительно обесценился – на 0,29% к ВПМ-10, однако с начала года национальная валюта укрепилась на 2,01%. В тоже время он отмечает, что все валюты из корзины обесцениваются по отношению к доллару США, а региональные валюты понесли наибольшие потери из-за кризиса.
Так, с начала года российский рубль потерял в -27,22%, украинская гривна -17,43%, чешская крона -11,33% и польский злотый -10,76%.
Экономист констатирует, что пока валюты торговых партнеров теряют свою силу по отношению к доллару, молдавский лей сдает свои позиции намного медленнее. Аналогичную динамику демонстрирует и румынский лей.
«Сильная позиция национальной валюты в регионе, с одной стороны, позволяет сохранять низкий уровень импортных цен, что идет на пользу населению, но с другой стороны, снижается конкурентоспособность экономических агентов, что является препятствием для экспорта молдавских товаров в страны региона«, — считает Ионицэ.
Он рекомендует Национальному банку сдерживать валютный курс посредством интервенций, но «не слишком мощных», чтобы обеспечить конкурентоспособность молдавским компаниям на внешних рынках.
Опубликовано: 16:26 30/03/2020
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