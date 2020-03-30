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Молдавский лей стал самой стабильной валютой в регионе


Молдавский лей сохраняет сильные позиции к американскому доллару. Такой вывод сделал экономист Вячеслав Ионицэ, который сравнил валюты торговых партнёров нашей страны, передает actualitati.md. Он разработал Валютный показатель Молдова -10 (ВПМ-10), который состоит из 10 валют главных торговых и экономических партнеров Молдовы.

Согласно исследованию, после трех недель усиления по отношению к ВПМ-10, на прошлой неделе молдавский лей незначительно обесценился – на 0,29% к ВПМ-10, однако с начала года национальная валюта укрепилась на 2,01%. В тоже время он отмечает, что все валюты из корзины обесцениваются по отношению к доллару США, а региональные валюты понесли наибольшие потери из-за кризиса.

Молдавский лей стал самой стабильной валютой в регионе

Так, с начала года российский рубль потерял в -27,22%, украинская гривна -17,43%, чешская крона -11,33% и польский злотый -10,76%.

Экономист констатирует, что пока валюты торговых партнеров теряют свою силу по отношению к доллару, молдавский лей сдает свои позиции намного медленнее. Аналогичную динамику демонстрирует и румынский лей.

Молдавский лей стал самой стабильной валютой в регионе

«Сильная позиция национальной валюты в регионе, с одной стороны, позволяет сохранять низкий уровень импортных цен, что идет на пользу населению, но с другой стороны, снижается конкурентоспособность экономических агентов, что является препятствием для экспорта молдавских товаров в страны региона«, — считает Ионицэ.

Молдавский лей стал самой стабильной валютой в регионе

Он рекомендует Национальному банку сдерживать валютный курс посредством интервенций, но «не слишком мощных», чтобы обеспечить конкурентоспособность молдавским компаниям на внешних рынках.


Опубликовано: 16:26 30/03/2020

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