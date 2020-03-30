Процесс призыва новобранцев в Национальную армию Республики Молдова в период кризиса, вызванного коронавирусом нового типа, не может быть организован. Об этом заявил министр обороны Александр Пынзарь.



Глава оборонного ведомства отметил, что «решением комиссии, и, исходя из положений указа президента, призыв приостановлен до принятия дополнительного решения комиссией по чрезвычайным ситуациям».