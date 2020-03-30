В Молдове ожидаются заморозки
31 марта по всей территории республики ожидаются заморозки. Об этом сообщает Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы.
Так, согласно прогнозу, в период с 31 марта по 2 апреля в ночные и утренние часы ожидается похолодание. Температура воздуха будет составлять от 1 до 6 градусов мороза.
Метеорологи объявили «желтый код» в связи с грядущим похолоданием.
Так, согласно прогнозу, в период с 31 марта по 2 апреля в ночные и утренние часы ожидается похолодание. Температура воздуха будет составлять от 1 до 6 градусов мороза.
Метеорологи объявили «желтый код» в связи с грядущим похолоданием.
Опубликовано: 14:28 30/03/2020
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