31 марта по всей территории республики ожидаются заморозки. Об этом сообщает Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы.



Так, согласно прогнозу, в период с 31 марта по 2 апреля в ночные и утренние часы ожидается похолодание. Температура воздуха будет составлять от 1 до 6 градусов мороза.



Метеорологи объявили «желтый код» в связи с грядущим похолоданием.