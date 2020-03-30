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Кристина Лесник: ОБСЕ должна вмешаться в обеспечение доступа врачей в Зону безопасности


Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник направила письмо Миссии ОБСЕ в Молдове, требуя вмешательства организации для обеспечения доступа врачей во все населенные пункты Зоны безопасности в период эпидемии коронавируса.

"Чувствительной проблемой является доступ врачей в 80 населенных пунктов, расположенных в Зоне безопасности. В большинстве из них работает только один медик, а некоторые из них живут на левом берегу Днестра и не могут добраться к месту работы", - сообщили в пресс-службе правительства.

Кристина Лесник отметила, что доступ в Приднестровский регион открыт только для обладателей «приднестровскими документами», местом жительства в Зоне и представителям дипломатического корпуса. В тоже время любое лицо, предъявляющее молдавские документы подвергается 14-дневному карантину.

Исключение составляют только случаи, по которым достигнута взаимная договоренность – местные фермеры, ограниченное число полицейских, сотрудники пенитенциарных учреждений и аварийные службы. В этой ситуации Кишинев предлагает проявить солидарность для преодоления этой ситуации и договориться о передвижении врачей.


Опубликовано: 14:23 30/03/2020

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