Прокуратура переходит на дистанционный режим работы
Генеральная прокуратура и ее подразделения переходят на дистанционный режим работы с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщает агентство Infotag.md.
Руководство территориальных и специализированных прокуратур будут обеспечивать их деятельность через электронные носители, передает infotag.md.
При обращении граждан к правоохранителям будет назначаться прокурор для обеспечения необходимых процессуальных действий, а в офисах прокуроров разместят контактные данные служб прокуратуры.
При выездах на место происшествия прокуроров обеспечат защитными средствами от коронавируса.
Руководство территориальных и специализированных прокуратур будут обеспечивать их деятельность через электронные носители, передает infotag.md.
При обращении граждан к правоохранителям будет назначаться прокурор для обеспечения необходимых процессуальных действий, а в офисах прокуроров разместят контактные данные служб прокуратуры.
При выездах на место происшествия прокуроров обеспечат защитными средствами от коронавируса.
Опубликовано: 14:11 30/03/2020
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