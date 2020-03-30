Генеральная прокуратура и ее подразделения переходят на дистанционный режим работы с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщает агентство Infotag.md.



Руководство территориальных и специализированных прокуратур будут обеспечивать их деятельность через электронные носители, передает infotag.md.



При обращении граждан к правоохранителям будет назначаться прокурор для обеспечения необходимых процессуальных действий, а в офисах прокуроров разместят контактные данные служб прокуратуры.



При выездах на место происшествия прокуроров обеспечат защитными средствами от коронавируса.