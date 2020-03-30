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Прокуратура переходит на дистанционный режим работы


Генеральная прокуратура и ее подразделения переходят на дистанционный режим работы с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщает агентство Infotag.md.

Руководство территориальных и специализированных прокуратур будут обеспечивать их деятельность через электронные носители, передает infotag.md.

При обращении граждан к правоохранителям будет назначаться прокурор для обеспечения необходимых процессуальных действий, а в офисах прокуроров разместят контактные данные служб прокуратуры.

При выездах на место происшествия прокуроров обеспечат защитными средствами от коронавируса.


Опубликовано: 14:11 30/03/2020

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