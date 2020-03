Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunţat, pentru perioada 31 martie - 2 aprilie, Cod galben de îngheţuri, transmite MOLDPRES.



Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții din ultima zi a lunii martie, izolat în jumătatea de nord a țării, se prevăd înghețuri la suprafața solului și în aer cu intensitatea de -1..-3°С. În intervalul 1-2 aprilie, pe arii extinse, se anunţă îngheţuri cu intensitatea cuprinsă între de -1..-6°С.



Specialiştii SHS afirmă că, pe parcursul lunii aprilie, valorile temperaturii medii zilnice a aerului pot oscila în teritoriu între -1..-6ºC (1963) şi +22..+25ºC (2012, 2013). Valoarea minimă a temperaturii aerului pentru întreaga perioadă de observaţii în aprilie constituie în teritoriu -14,2ºC (Soroca, 4 aprilie 1963), iar cea maximă este de +32,5ºC (Făleşti, 29 aprilie 2012).



În cea de-a doua lună a primăverii, îngheţurile în aer sunt posibile pe teritoriul ţării în medie până la 20 aprilie, iar la suprafaţa solului – până la sfârşitul lunii, însă în unii ani acestea se pot semnala şi în luna mai.



„Primăvara, pentru agricultori rămân a fi un pericol eventuale îngheţuri sau grindină. Schimbările climatice au afectat considerabil ciclul natural. Dar, îndeosebi sunt catastrofale îngheţurile la final de aprilie - început de mai, mai ales pentru pomicultură. În acea perioadă, pomii sunt deja cu fructul format, procesul de vegetaţie este aproape finalizat, or, în caz de posibile temperaturi de 2-3 grade sub zero, roada va fi compromisă totalmente”, au explicat, la solicitarea MOLDPRES, surse de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.



Îngheţurile prognozate vor afecta şi valorile termice din timpul zilei. Astfel, în următoarea perioadă, mercurul termometrelor se va ridica până la 10 grade Celsius. În mod obișnuit, mai cald va fi în sud şi cu 2-3 grade mai frig, în nord. În mare parte a ţării precipitaţii nu se prevăd, cu excepţia unor raioane de centru şi sud, unde pe 31 martie, izolat se aşteaptă ploi de scurtă durată.



Începând de vineri, 3 aprilie, vremea se va încălzi.