Физические и юридические лица могут отсрочить выплаты по кредитам в банках и микрофинансовых компаниях. Об этом сообщил президент Республики Молдова Игорь Додон, отметив, что коммерческие банки готовы реешелонировать кредиты по требованию клиентов.



«Национальная комиссия по финансовому рынку обсудила с самыми крупными микрофинансовыми организациями, контролирующими 80% данного вида услуг, эту ситуацию. Они также реешелонируют кредиты», - заявил глава государства.