Физические и юридические лица могут отсрочить выплаты по кредитам
Физические и юридические лица могут отсрочить выплаты по кредитам в банках и микрофинансовых компаниях. Об этом сообщил президент Республики Молдова Игорь Додон, отметив, что коммерческие банки готовы реешелонировать кредиты по требованию клиентов.
«Национальная комиссия по финансовому рынку обсудила с самыми крупными микрофинансовыми организациями, контролирующими 80% данного вида услуг, эту ситуацию. Они также реешелонируют кредиты», - заявил глава государства.
«Национальная комиссия по финансовому рынку обсудила с самыми крупными микрофинансовыми организациями, контролирующими 80% данного вида услуг, эту ситуацию. Они также реешелонируют кредиты», - заявил глава государства.
Опубликовано: 14:03 30/03/2020
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