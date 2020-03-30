Министерство иностранных дел и европейской интеграции организует чартерные рейсы для граждан Молдовы, желающих вернуться на родину. Об это сегодня заявил президент Игорь Додон.



По словам главы государства, первыми будут включены в списки женщины и дети, а также студенты и люди, страдающие хроническими заболеваниями.



Президент отметил, что МИДЕИ составляет списки граждан, находящихся за границей и направляет на утверждение Комиссии по чрезвычайным ситуациям.