В ближайшее время в Молдову из Китая доставят 100 тысяч тестов на выявление коронавируса нового типа. Об этом сегодня по итогам совместного заседания руководства страны заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.



«Из всех тестов, которые мы получили до сих пор, по мнению специалистов, самые эффективные и быстрые те, которые мы получили от наших партнеров из Китая. Я не говорю о том, что все остальные хуже, но так рекомендуют врачи», – сказал глава государства.



Президент также отметил, что в нашей стране тест на выявление коронавируса будут проходить все пациенты, обратившиеся к врачу с симптомами, характерными для COVID-19, гриппа, ОРВИ или простуды.