Во время проверок карантинного режима, правоохранительные органы Молдовы обнаружили подпольную вечеринку в одном из ночных клубов Кишинева. Так, по данным полиции, администратор клуба решил провести мероприятие, несмотря на строгий запрет властей. В результате, стражи правопорядка выявили 11 человек, которые веселились и распивали спиртные напитки.



Администратор клуба будет оштрафован на сумму от 50 000 до 75 000 леев.



Напомним, в Молдове действует режим ЧС. Власти страны запретили гражданам собираться компаниями более трех человек, посещать общественные места, а людям, находящимся в группе повышенного риска, запрещено покидать дома.



