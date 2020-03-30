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Вечеринка в разгар эпидемии коронавируса (ВИДЕО)


Во время проверок карантинного режима, правоохранительные органы Молдовы обнаружили подпольную вечеринку в одном из ночных клубов Кишинева. Так, по данным полиции, администратор клуба решил провести мероприятие, несмотря на строгий запрет властей. В результате, стражи правопорядка выявили 11 человек, которые веселились и распивали спиртные напитки.

Администратор клуба будет оштрафован на сумму от 50 000 до 75 000 леев.

Напомним, в Молдове действует режим ЧС. Власти страны запретили гражданам собираться компаниями более трех человек, посещать общественные места, а людям, находящимся в группе повышенного риска, запрещено покидать дома.



Опубликовано: 10:50 30/03/2020

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