В одном из павильонов выставочного центра «Moldexpo» развернут «полевой госпиталь» для выявления больных коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.



Глава правительства отметил, что пространство соответствует всем требованиям для размещения людей с подозрением на заражение опасной инфекцией.



«В Кишиневе необходимо создать распределительный центр, он будет располагаться на Moldexpo. Пространство соответствует требованиям для размещения. До вечера среды все будет установлено, максимум – в четверг», - отметил Ион Кику.