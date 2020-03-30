На «Moldexpo» откроется распределительный центр для выявления коронавируса
В одном из павильонов выставочного центра «Moldexpo» развернут «полевой госпиталь» для выявления больных коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.
Глава правительства отметил, что пространство соответствует всем требованиям для размещения людей с подозрением на заражение опасной инфекцией.
«В Кишиневе необходимо создать распределительный центр, он будет располагаться на Moldexpo. Пространство соответствует требованиям для размещения. До вечера среды все будет установлено, максимум – в четверг», - отметил Ион Кику.
Глава правительства отметил, что пространство соответствует всем требованиям для размещения людей с подозрением на заражение опасной инфекцией.
«В Кишиневе необходимо создать распределительный центр, он будет располагаться на Moldexpo. Пространство соответствует требованиям для размещения. До вечера среды все будет установлено, максимум – в четверг», - отметил Ион Кику.
Опубликовано: 10:03 30/03/2020
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