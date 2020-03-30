Сотрудники государственных структур, у которых выявят COVID-19, получат единовременное пособие в размере 16 тысяч леев. Об этом сообщил президент Игорь Додон после рабочего заседания с премьер-министром и спикером.



Выплаты в 16 тысяч леев будут предоставлены медперсоналу, полицейским и сотрудникам таможни, которые заразились во время исполнения своих служебных обязанностей. На сегодняшний день свыше 70 сотрудников государственных ведомств заражены коронавирусом.



Глава государства напомнил также, что медицинский персонал, который находится на передовой в борьбе с COVID-19, начиная с апреля будут получать зарплату в двойном размере. Двойной оклад будет выплачен и сотрудникам других государственных структур, задействованных в борьбе с распространением COVID-19.