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Государство поддержит граждан, потерявших работу из-за кризиса


Государство окажет поддержку согражданам, которые потеряют работу из-за эпидемии. Об этом заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.

"Лица, которые лишаться работы в период чрезвычайного положения имеют право на получение пособия по безработице", - отметил президент.

Глава государства также объявил, что государство втрое увеличит размер фонда занятости населения. Так, лицам, которые работали минимум девять месяцев на одном предприятии и потеряли рабочее место, следует обратиться в бюро по трудоустройству – им будет выплачено от 60% до 80% зарплаты с последнего рабочего места. Заявление на получения пособия подаются в Национальное агентство занятости.

Игорь Додон также сообщил, что лицам, у которых минимум 9 месяцев нет стажа работы или которые не имели постоянного места работы в последнее время, и при этом они не могут воспользоваться классической процедурой для пособия по безработице, государство выплатит сумму, равную размеру минимально гарантированной оплаты труда, то есть 2775 леев.

В этом число входят также и представители диаспоры, вернувшиеся из-за рубежа.


Опубликовано: 09:36 30/03/2020

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