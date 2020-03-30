В Республике Молдова зарегистрировано 263 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.



44 человека находятся в тяжелом состоянии.



В инфекционной больнице для детей госпитализировано 15 детей и 5 взрослых. Состояние 14 человек оценивается как среднее, 6 пациентов — удовлетворительное.



Как отметила глава ведомства, за минувшие выходные в Молдове было зарегистрировано 64 случая заражения COVID-19.

