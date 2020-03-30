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Минздрав: В Молдове 263 случая заражения COVID-19
 

Власти страны обозначили меры по поддержке населения и бизнеса (ВИДЕО)


По итогам совместного еженедельного совещания со спикером и премьер-министром, президент Республики Молдова Игорь Додон озвучил ряд инициатив для поддержания социально-экономической стабильности в стране в условиях кризиса.

1. Тем предприятиям, которые приостановили работу по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, государство за счет средств госбюджета поможет сохранить рабочие места и выплатит зарплаты путем возврата 100% налогов с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования, то есть 44-45% от фонда заработной платы.

2. Другим предприятиям, которые приостановили работу полностью или частично, но не по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, будет возвращено 60% налога с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования.

3. Лицам, которые работали минимум девять месяцев на одном предприятии и потеряли рабочее место, следует обратиться в бюро по трудоустройству – им будет выплачено от 60% до 80% зарплаты с последнего рабочего места. Для этого Фонд занятости населения Республики Молдова будет увеличен втрое.

4. Лицам, у которых минимум 9 месяцев нет стажа работы или которые не имели постоянного места работы в последнее время, и при этом они не могут воспользоваться классической процедурой для пособия по безработице, государство выплатит сумму, равную размеру минимально гарантированной оплаты труда, то есть 2775 леев.

5. Госслужащим, которые находятся на первой линии борьбы с вирусом и у кого подтвердилось инфицирование COVID-19 (врачи, медсестры, полицейские и др.), государство окажет единовременную помощь в размере 16 тысяч леев, что равняется двум средним зарплатам по стране.

«Мы примем и другие меры для поддержки населения и экономических агентов», - отметил глава государства.


Опубликовано: 09:13 30/03/2020

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