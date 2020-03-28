Правоохранительные органы нашли мужчину, зараженного COVID-19, который сбежал вчера вечером из Республиканской клинической больницы (РКБ). Его перевозят в Кишинев для повторной госпитализации, передает realitatea.md.



По данным некоторых СМИ, он скрывался в заброшенном доме в Яловенах.



«Мужчина находился в Яловенском районе, и его привезут в Кишинев для госпитализации», — заявило Министерство внутренних дел.