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Сбежавший из РКБ пациент пойман полицией
 

Сбежавший из РКБ пациент пойман полицией


Правоохранительные органы нашли мужчину, зараженного COVID-19, который сбежал вчера вечером из Республиканской клинической больницы (РКБ). Его перевозят в Кишинев для повторной госпитализации, передает realitatea.md.

По данным некоторых СМИ, он скрывался в заброшенном доме в Яловенах.

«Мужчина находился в Яловенском районе, и его привезут в Кишинев для госпитализации», — заявило Министерство внутренних дел.


Опубликовано: 16:28 28/03/2020

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