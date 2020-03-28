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Молдова переходит на летнее время


Республика Молдова в ночь на воскресенье, 29 марта, переходит на летнее время. Таким образом, в 02.00 ночи стрелки часов необходимо перевести на час вперед.

Отметим, от перевода часов отказались многие страны, такие как Бразилия, Китай, Япония, Исландия, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, некоторые штаты США и большинство стран Африки.


Опубликовано: 16:25 28/03/2020

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