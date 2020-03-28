Республика Молдова в ночь на воскресенье, 29 марта, переходит на летнее время. Таким образом, в 02.00 ночи стрелки часов необходимо перевести на час вперед.



Отметим, от перевода часов отказались многие страны, такие как Бразилия, Китай, Япония, Исландия, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, некоторые штаты США и большинство стран Африки.