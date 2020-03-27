

10 тысяч экспресс тестов на определение коронавируса нового типа передала Российская Федерация Республике Молдова в виде гуманитарной помощи. Ценный груз был доставлен специальным авиарейсом, который приземлился в кишинёвском аэропорту сегодня в 20-00.



Экспресс-тесты на COVID-19 предоставленные Россией отличаются оперативностью выявления диагноза, и будут распределяться по всем больницам, где проходят лечение коронавирусные пациенты.



ОЛЕГ ВАСНЕЦОВ:

«Руководство РФ приняло решение оказать помощь братскому и дружескому молдавскому народу, прислав 10 тысяч экспресс тестов. Мы знаем, что такая потребность очень актуальна для системы здравоохранения РМ. Мы рассчитываем, что этот шаг поможет молдавским врачам, успешно справиться с этой эпидемией и не допустить распространения вируса по всей стране». ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ: «Хочу выразить нашу благодарность народу России за эту помощь, которая предоставлена в виде экспресс тестов. Эти тесты сегодня очень нужны для предупреждения распространения коронавируса нового типа. Надеюсь, что этот жест будет напрямую способствовать снижению рисков, связанных с распространением пандемии».



Напомним, ранее экспресс тесты были предоставлены и правительством Китайской Народной Республики. Первый лот в размере 1500 единиц прибыл 25 марта текущего года. На следующей неделе ожидается прибытие ещё одной тысячи экспресс-тестов на выявление COVID-19.