

МИД организует чартерные рейсы для молдаван, которые хотят вернуться домой. В приоритете дети, студенты и лица, проходящие лечение. Впоследствии принятые запросы будут направлены в Комиссию по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова с предложениями по репатриации наших граждан.



Министерство иностранных дел и европейской интеграции будет координировать эвакуацию граждан Республики Молдова посредством чартерных рейсов. Это одно из решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое было принято на заседании 26 марта текущего года. Министерство иностранных дел и европейской интеграции составит списки граждан Республики Молдова, которые намерены вернуться в нашу страну с обязательным указанием имени, фамилии и места жительства или резиденции в Республике Молдова.

