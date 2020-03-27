

Несколько столичных больниц получили пожертвования на продукты питания от экономических агентов. Предварительно была достигнута связь с медицинскими учреждениями, чтобы выяснить, какие продукты необходимы для меню, затем агенты приобрели продукцию и доставили ее в больницы. Инициатива поступила от фракции Партии социалистов в Муниципальном совете

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ДИНАРЬ КОЖОКАРУ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФРАКЦИИ ПСРМ В КМС

"Сегодня мы ведем переговоры с несколькими экономическими агентами, которые приходят с поддержкой в существующей на данный момент кризисной ситуации в муниципии Кишинев. Постепенно, в зависимости от наших возможностей, мы сможем оказать помощь каждому учреждению ”.



Экономические агенты уже доставили в больницы около 30 кг масла, гречки, риса и муки. Сотрудники медицинских учреждений искренне благодарны за помощь.



МАРИЯ ЧАУШ, НАЧАЛЬНИК ДИЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, МКБ "SFÂNTA TREIME" В КИШИНЕВЕ

„ Все было очень хорошо скоординировано. Вся партия продукции сопровождается сертификатами качества и фактурами. Можно сказать, что это стратегические продукты с большим сроком годности, и это позволяет нам хранить их в большем количестве”.

Также пять муниципальных больниц получили партию дезинфицирующих средств. В зависимости от потребностей больниц, каждое медицинское учреждение получит необходимую помощь.