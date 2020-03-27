

Руководство Национального банка Молдовы приняло решение, позволяющее коммерческим банкам переносить или изменять сроки выплаты платежей – до 30 июня 2020 года и/или суммы платежей по кредитам, предоставленным экономическим агентам.



Изменение указанных условий не приведет к автоматической классификации соответствующих кредитов в категорию, более жесткую, чем та, которая существует на момент принятия этого решения. Решение относится к юридическим лицам, финансовая ситуация которых пострадала от введения чрезвычайного положения и экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19. Меры могут применяться каждым банком, в индивидуальном порядке, в соответствии с его внутренними правилами и договорными положениями с соответствующими заемщиками, включая состояние платежеспособности каждого заемщика в отдельности. Таким образом, экономические агенты должны будут аргументировать соответствующее требование банку, в котором они обслуживаются, о временной неспособности платить по кредиту, возникшей из-за ситуации в стране. В свою очередь, банки будут и в дальнейшем обязаны осмотрительно оценивать качество кредитов. Точно так же банки должны продолжать обеспечивать эффективное и разумное управление всеми рисками, чтобы поддерживать стабильность своего финансового положения.