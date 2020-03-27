

Задержек с выплатой заработных плат бюджетникам и пенсий пенсионерам – не будет! Об этом заявили Игорь Додон в эфире 16-го выпуска платформы «Президент отвечает», подчеркнув, что работники бюджетной сферы, в том числе и педагоги, должны полностью получить зарплату в полном объеме, даже если они определенный период будут находиться дома.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РМ:

«Для государственных служащих и пенсионеров мы сделае

м все возможное, и никаких задержек с выплатой пенсий и зарплат не будет!»



Говоря о работниках частного сектора, президент отметил, что руководству страны известны проблемы, с которыми сталкивается каждый отдельный сектор экономики, уточнив, что уже на следующей неделе, совместно с правительством, будет представлен пакет мер поддержки для делового сообщества страны.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РМ:

«Мы примем решение, как мы помогаем людям, работающим в частном секторе. И речь идет о тех предприятиях, которые больше всего пострадали. Мы готовим эти предложения и, я надеюсь, что уже на следующей неделе мы выступим с этими конкретными мерами».



Кроме того, глава государства напомнил, что руководству страны удалось достичь договоренности с коммерческими банками о том, чтобы людям в этот период не начислялась пеня и штрафные санкции из-за невыплаченных кредитов.