

Несмотря на карантин, образовательный процесс должен продолжаться, и выход есть: образовательные учреждения перешли на онлайн-обучение. Конечно, без помощи родителей не обошлось. Им пришлось снабдить детей всем необходимым: компьютерами, принтерами, а главное собственным вниманием, при выполнении домашнего задания. Каково это, учиться на удалёнке? Об этом наш следующий репортаж.



У Сильвии Чебан, преподавателя начальных классов в лицее «Георге Асаки», день, как обычно, начинается с кофе. Сейчас она дома соблюдает режим самоизоляции, но при этом не перестает преподавать своим 34 ученикам. Сильвия говорит, что даже, несмотря на то, что работает она из дома, времени на семью, по-прежнему, не хватает.



СИЛЬВИЯ ЧЕБАН:

«Я просыпаюсь в 6 утра, чтобы до 7 успеть выпить чашечку кофе и сделать домашние дела, после, часам к восьми, я начинаю работать. Еще с вечера я договариваюсь о расписании, какие будут уроки. В обеденное время дети начинают присылать мне домашнее задание, и если кто-то запаздывает, то набирается много на проверку».



Педагог считает, что с помощью только онлайн обучения не подготовить всех школьников к экзаменам, но те, кто хорошо учился до карантина – осилят тестирование.



СИЛЬВИЯ ЧЕБАН:

«Я хорошо знаю своих учеников. Знаю, что я вложила в них за 4 года, и если им сейчас предоставить тест, большая часть учеников его сдаст».



Привыкать к урокам онлайн приходится и школьникам. Бывает, возникают проблемы со связью, но техника позволяет посмотреть новый урок в любое время дня, и после выполнить домашнее задание. Единственный недостаток – отсутствие рядом одноклассников.



ИОНЕЛА СТАМАТИ:

«Немного бывает сложно, потому что все должны включить свои телефоны и интернет должен работать хорошо, а с этим бывают проблемы. Но я скучаю по своим одноклассникам. Я их давно уже не видела. В школе мы общаемся постоянно, а сейчас мало у кого есть свободное время, чтобы поговорить».



Онлайн-обучение требует не только внимания и усердия школьников, но и создания надлежащих условий. Это уже вотчина родителям.



ОЛЬГА СТАМАТИ:

«Мы приготовили детскую комнату, стол, принтер, сканер, чтобы детям было удобно заниматься. У меня двое детей. Один день - один ребёнок учиться за компьютером, другой на телефоне, потом меняются. Сейчас все сидят дома, из-за чего чувствуется нагрузка на интернет, он работает медленнее. Когда ребенок пишет тест, он вписывает свое имя и нажимает кнопку «начать», тогда запускается таймер. У ребенка 25 минут, чтобы закончить работу. А когда интернет пропадает, ребенок теряет 2-3 минуты, и начинается паника – в этом проблема».



Тем не менее, родители благодарны педагогам за верность своим ученикам. В это нелегкое время им приходится следить, чтобы каждый школьник получил свое онлайн-задание.



ОЛЬГА СТАМАТИ: «Сейчас, мы должны благодарить Бога, врачей, которые спасают жизни, и, конечно же, учителей, которые сегодня спасают наше поколение».

В настоящее время министерство образования, культуры и исследований занято разработкой онлайн-платформы, благодаря которой можно будет организовать комплексный образовательный процесс для учеников 9-12 классов, и подготовить их к предстоящим экзаменам, которые тоже могут быть проведены удаленно.