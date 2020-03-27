

9 пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции, завтра будут выписаны и вернутся домой. В тоже время ещё у 22-х человек подтверждён коронавирус нового типа, среди них 8 медиков, 4 сотрудника правоохранительных органов и два служителя церкви. Таким образом, общее количество заболевших достигло 199. Данные были представлены по итогам заседания Единого командного центра по управлению кризисом, вызванного CODIV-19.



Уже завтра 9 пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции, будут выписаны и вернутся домой. Тест на наличие COVID-19 дважды подтвердил отсутствие вируса в организмах этих людей. Об этом сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

«У 18 заболевших, которые проходят лечение, тест дал отрицательный результат. Если на следующей неделе тест даст такой же результат, они будут выписаны. Также хочу сообщить, что у других 9 пациентов тест дважды дал отрицательный результат, и она будут выписаны сегодня, или завтра.



В тоже время власти рапортуют о 22 новых случаях заболевания COVID-19. Из них 18 человек заразились в Молдове, 4 - в Румынии, России, Великобритании и Франции. Таким образом, лечение от коронавируса в настоящее время получают 186 человек.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РМ

«На сегодняшний день, в общем, было подтверждено 199 случаев, было 176 и плюс 22 сегодня.

Если подсчитать, то получается что из 199 человек, 11 вылечены, двое, к сожалению, не справились с болезнью, и 186 человек в настоящее время госпитализированы и проходят лечение».



Глава кабмина отметил, что в свете заражения представителей духовенства, запрет на проведение богослужений и литургий будет носить не рекомендательный характер, а обязательный. Премьер пояснил, что COVID-19 подтвержден у служителя столичной Трапезной церкви Архангела Михаила, и у ещё одного священнослужителя, вернувшегося ранее из Почаевской лавры.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РМ

«Учитывая, что приближаются выходные, а потом праздники я хочу обратиться к нашим согражданам и верующим: «Воздержитесь от посещения церкви, ибо у сотрудников МВД, в соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, есть четкие указания не допускать проведение богослужений с участием прихожан. Если эти службы будут проводиться с участием верующих, государство будет применять санкции в соответствии с законодательством».



Напомним, в Молдове действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Руководство страны объявило следующую неделю выходной для бюджетного сектора, и призвала экономических агентов максимально сократить количество сотрудников на предприятиях. Выходные, по словам премьера, нужны для того, чтобы не дать вирусу распространяться дальше. Ион Кику настоятельно призывает всех сидеть дома и не использовать это время для поездок на природу или к родственникам.