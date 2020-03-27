У двух священников диагностирован вирус нового типа. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.



"Это нас очень беспокоит. Призываю граждан, верующих, воздержаться от посещения церквей. Сотрудники МВД получили четкое распоряжение не позволять проведение служб с участием верующих. Если их будут проводит, государство применит санкции, предусмотренные законом. К сожалению, вирус проник внутрь церквей, риск для людей огромный", - заявил Ион Кику.



Напомним, что в столице был оштрафован священник. Ему придется выплатить до 25 тыс. леев за нарушение санитарных норм при проведении церковной службы.