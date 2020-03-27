У двух священников диагностирован вирус нового типа
У двух священников диагностирован вирус нового типа. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.
"Это нас очень беспокоит. Призываю граждан, верующих, воздержаться от посещения церквей. Сотрудники МВД получили четкое распоряжение не позволять проведение служб с участием верующих. Если их будут проводит, государство применит санкции, предусмотренные законом. К сожалению, вирус проник внутрь церквей, риск для людей огромный", - заявил Ион Кику.
Напомним, что в столице был оштрафован священник. Ему придется выплатить до 25 тыс. леев за нарушение санитарных норм при проведении церковной службы.
"Это нас очень беспокоит. Призываю граждан, верующих, воздержаться от посещения церквей. Сотрудники МВД получили четкое распоряжение не позволять проведение служб с участием верующих. Если их будут проводит, государство применит санкции, предусмотренные законом. К сожалению, вирус проник внутрь церквей, риск для людей огромный", - заявил Ион Кику.
Напомним, что в столице был оштрафован священник. Ему придется выплатить до 25 тыс. леев за нарушение санитарных норм при проведении церковной службы.
Опубликовано: 18:44 27/03/2020
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