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У двух священников диагностирован вирус нового типа


У двух священников диагностирован вирус нового типа. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.

"Это нас очень беспокоит. Призываю граждан, верующих, воздержаться от посещения церквей. Сотрудники МВД получили четкое распоряжение не позволять проведение служб с участием верующих. Если их будут проводит, государство применит санкции, предусмотренные законом. К сожалению, вирус проник внутрь церквей, риск для людей огромный", - заявил Ион Кику.

Напомним, что в столице был оштрафован священник. Ему придется выплатить до 25 тыс. леев за нарушение санитарных норм при проведении церковной службы.


Опубликовано: 18:44 27/03/2020

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