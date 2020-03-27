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Девять пациентов с COVID-19 будут выписаны


Девять пациентов, ранее госпитализированных с диагнозом COVID-19, вылечены и будут выписаны. В то же время еще 18 человек готовятся к выписке уже на следующей неделе. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

"18 пациентам мы провели повторные анализы, и они отрицательные. Но на будущей неделе мы сделаем еще один тест, и если результат останется прежним, то они будут выписаны. Это означает, что есть позитивный результат и я пользуюсь этой возможностью, чтобы поздравить наших врачей", – заявила Думбрэвяну.

Согласно официальным данным, за последние сутки были подтверждены 22 случая коронавируса, среди которых четыре сотрудникa Республиканской больницы.

Таким образом общее число больных в Молдове достигло 199 человек, из которых 11 были вылечены, 2 – скончались, а в больницах находятся 186 пациентов.



Опубликовано: 18:27 27/03/2020

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