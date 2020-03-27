Цены на хлеб не вырастут
Цены на хлеб на увеличатся. В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что страна располагает достаточными запасами муки.
"У нас есть контракты с поставщиками муки. Мы будет полностью обеспечены, чтобы могли работать. Запасы на складах есть. Согласно договору, стоимость не будет меняться, соответственно, и цены на хлеб и другие хлебобулочные изделия также не будет изменены", - пояснил директор самого крупного хлебокомбината в стране Борис Андрос.
В тоже время, на хлебозаводе заверили, что предприятие работает в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить население необходимым количеством продукта первой необходимости.
"У нас есть контракты с поставщиками муки. Мы будет полностью обеспечены, чтобы могли работать. Запасы на складах есть. Согласно договору, стоимость не будет меняться, соответственно, и цены на хлеб и другие хлебобулочные изделия также не будет изменены", - пояснил директор самого крупного хлебокомбината в стране Борис Андрос.
В тоже время, на хлебозаводе заверили, что предприятие работает в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить население необходимым количеством продукта первой необходимости.
Опубликовано: 17:38 27/03/2020
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