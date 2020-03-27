Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Константин Цуцу задержан офицерами НАЦ
 

Цены на хлеб не вырастут


Цены на хлеб на увеличатся. В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что страна располагает достаточными запасами муки.

"У нас есть контракты с поставщиками муки. Мы будет полностью обеспечены, чтобы могли работать. Запасы на складах есть. Согласно договору, стоимость не будет меняться, соответственно, и цены на хлеб и другие хлебобулочные изделия также не будет изменены", - пояснил директор самого крупного хлебокомбината в стране Борис Андрос.

В тоже время, на хлебозаводе заверили, что предприятие работает в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить население необходимым количеством продукта первой необходимости.


Опубликовано: 17:38 27/03/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Власти вынуждены вернуть прежние цены на хлеб
  • В Бельцах повысили цены на хлеб
  • Franzeluta начинает пересматривать цены на хлеб
  • Цены на хлеб в Молдове могут вырасти на 15%
  • В Молдове подорожал хлеб







    • Все новости

    Девять пациентов с COVID-19 будут выписаны
    Цены на хлеб не вырастут
    Минздрав: 22 новых случая заражения коронавирусом
    Президент Игорь Додон: Длительность пандемии зависит от ответственности каждого из нас
    На Ботанике предотвращена попытка суицида (ВИДЕО)
    Муниципальным больницам передана крупная партия дезинфектантов
    В Тараклии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом
    Мировые знаменитости заболели COVID-19
    Примария Кишинева передала 500 тестов на COVID-19 для медработников
    Константин Цуцу задержан офицерами НАЦ
    В России предотвращен теракт
    Президент Игорь Додон: В период кризиса объемы импорта и экспорта не сократились
    Макрон: Существует риск разрушения Шенгенской зоны
    Сквер у входа в парк «Валя Морилор» модернизирован
    Зинаида Гречаный распорядилась вернуть в госбюджет около 10 млн леев
    ДТП на Ботанике
    В период кризиса цены на электричество и природный газ не вырастут
    Второй случай смерти от коронавируса
    Как безопасно ходить в магазин во время пандемии?
    Президент Игорь Додон: Бюджетники получат зарплату полностью и в срок
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     