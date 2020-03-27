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Президент Игорь Додон: Длительность пандемии зависит от ответственности каждого из нас


Ответственные действия граждан могут сократить длительность пандемии. Об этом глава государства заявил в эфире рубрики «Президент отвечает» на своем канале в интернете.

«Если мы будем ответственно выполнять рекомендации властей, быстрее переживём пандемию и вернёмся к привычной жизни. Если проявим безответственность, как это, к сожалению, было в последнее время, тогда пандемия продлится дольше. Очень хочу, чтобы мы как можно быстрее вышли из этой ситуации, и уверен, что этого хочет каждый Давайте быть солидарными и помогать, чем можем. Все вместе мы быстрее пройдем через эту ситуацию», - отметил глава государства Игорь Додон.


Опубликовано: 17:25 27/03/2020

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