На Ботанике предотвращена попытка суицида (ВИДЕО)
Житель столичного сектора Ботаника пытался покончить с собой, выпрыгнув с балкона 7 этажа. Прибывшим на место происшествия медикам, полиции и спасателям удалось отговорить мужчину. Как выяснилось позже, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу.
Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу.
Опубликовано: 16:10 27/03/2020
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