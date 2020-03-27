Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Константин Цуцу задержан офицерами НАЦ
 

На Ботанике предотвращена попытка суицида (ВИДЕО)


Житель столичного сектора Ботаника пытался покончить с собой, выпрыгнув с балкона 7 этажа. Прибывшим на место происшествия медикам, полиции и спасателям удалось отговорить мужчину. Как выяснилось позже, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу.



Опубликовано: 16:10 27/03/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Пожар в Сороках. Спасателям удалось спасти мужчину
  • В столичном секторе Буюканы спасатели предотвратили самоубийство
  • В Кишинёве на стройке рабочий пытался спрыгнуть с подъёмного крана из-за за ...
  • Спасателям удалось спасти девочку, свисающую с балкона пятого этажа
  • На Ботанике молодой человек забрался в чужой дом и пытался украсть более 5 ...







    • Все новости

    Девять пациентов с COVID-19 будут выписаны
    Цены на хлеб не вырастут
    Минздрав: 22 новых случая заражения коронавирусом
    Президент Игорь Додон: Длительность пандемии зависит от ответственности каждого из нас
    На Ботанике предотвращена попытка суицида (ВИДЕО)
    Муниципальным больницам передана крупная партия дезинфектантов
    В Тараклии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом
    Мировые знаменитости заболели COVID-19
    Примария Кишинева передала 500 тестов на COVID-19 для медработников
    Константин Цуцу задержан офицерами НАЦ
    В России предотвращен теракт
    Президент Игорь Додон: В период кризиса объемы импорта и экспорта не сократились
    Макрон: Существует риск разрушения Шенгенской зоны
    Сквер у входа в парк «Валя Морилор» модернизирован
    Зинаида Гречаный распорядилась вернуть в госбюджет около 10 млн леев
    ДТП на Ботанике
    В период кризиса цены на электричество и природный газ не вырастут
    Второй случай смерти от коронавируса
    Как безопасно ходить в магазин во время пандемии?
    Президент Игорь Додон: Бюджетники получат зарплату полностью и в срок
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     