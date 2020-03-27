Житель столичного сектора Ботаника пытался покончить с собой, выпрыгнув с балкона 7 этажа. Прибывшим на место происшествия медикам, полиции и спасателям удалось отговорить мужчину. Как выяснилось позже, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу.



