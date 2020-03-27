Шести муниципальным больницам передана крупная партия дезинфектантов. Речь идет о таких медучреждениях, как Республиканская клиническая больница, Детская городская инфекционная больница, Инфекционная больница имени Тома Чорбэ, Муниципальный стоматологический центр, Городская клиническая больница №3, Муниципальная клиническая больница "Архангел Михаил".



"Я сам врач, и не понаслышке знаю о том, с какими проблемами сталкиваются медработники. В борьбе с вирусными инфекциями, особенно, с COVID-19 в медучреждениях всегда и в большом объеме необходимы дезинфектанты",- отметил вице-председатель фракции ПСРМ в муниципальном совете Динарь Кожокару.