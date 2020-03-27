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Муниципальным больницам передана крупная партия дезинфектантов


Шести муниципальным больницам передана крупная партия дезинфектантов. Речь идет о таких медучреждениях, как Республиканская клиническая больница, Детская городская инфекционная больница, Инфекционная больница имени Тома Чорбэ, Муниципальный стоматологический центр, Городская клиническая больница №3, Муниципальная клиническая больница "Архангел Михаил".

"Я сам врач, и не понаслышке знаю о том, с какими проблемами сталкиваются медработники. В борьбе с вирусными инфекциями, особенно, с COVID-19 в медучреждениях всегда и в большом объеме необходимы дезинфектанты",- отметил вице-председатель фракции ПСРМ в муниципальном совете Динарь Кожокару.


Опубликовано: 15:55 27/03/2020

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