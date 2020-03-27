В соседней с Гагаузией Тараклии подтвердился первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила башкан Гагаузии Ирина Влах.



Заразившаяся женщина – медработник. Она работает в Кагуле, но проживает в Тараклии.



«Она почувствовала першение в горле. Как раз в Кагуле проводили тесты, и она решила проверить, сегодня вечером ее тест оказался положительным», – рассказывает врач эпидемиолог района Тараклия Елена Карамалак, пишет timpul.md.

