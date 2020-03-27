В Тараклии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом
В соседней с Гагаузией Тараклии подтвердился первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила башкан Гагаузии Ирина Влах.
Заразившаяся женщина – медработник. Она работает в Кагуле, но проживает в Тараклии.
«Она почувствовала першение в горле. Как раз в Кагуле проводили тесты, и она решила проверить, сегодня вечером ее тест оказался положительным», – рассказывает врач эпидемиолог района Тараклия Елена Карамалак, пишет timpul.md.
Заразившаяся женщина – медработник. Она работает в Кагуле, но проживает в Тараклии.
«Она почувствовала першение в горле. Как раз в Кагуле проводили тесты, и она решила проверить, сегодня вечером ее тест оказался положительным», – рассказывает врач эпидемиолог района Тараклия Елена Карамалак, пишет timpul.md.
Опубликовано: 15:17 27/03/2020
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