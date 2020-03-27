Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 27 марта на своей странице в Twitter, предает meduza.io.



«В последние 24 часа у меня появились легкие симптомы и я получил положительный результат теста на коронавирус», — заявил Джонсон.



Премьер Великобритании сказал, что находится на домашнем карантине и будут поддерживать связь с правительством в режиме видеоконференций.



Основатель и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом. Об этом сообщает издание Bild.



57-летний музыкант находится в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что у артиста очень высокая температура.



26 марта стало известно, что в Москве госпитализирован артист Игорь Николаев, у него диагностирована пневмония и подозревается коронавирус.



Народный артист России Лев Лещенко также находится в реанимационном отделении одной из московских больниц с тяжелой пневмонией. Как сообщил директор певца, Лещенко подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



Вместе с тем, о коронавирусе у 63-летнего Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон стало известно 12 марта. Супруги почувствовали недомогание вскоре после того, как прибыли в Австралию на съемки фильма об Элвисе Пресли. Хэнкс и Уилсон были госпитализированы в одну из больниц штата Квинсленд. Звездную пару уже выписали из лечебного учреждения. В целях самоизоляции Хэнкс арендовал дом в Австралии.



Звезда мировой оперы Плачидо Доминго рассказал о заражении коронавирусом в своем Facebook. Сдать тест его побудили высокая температура и сухой кашель. Сейчас 79-летний певец чувствует себя хорошо, вместе с семьей он находится на изоляции под наблюдением медиков. Своих подписчиков Доминго призвал проявлять осторожность, соблюдать меры личной гигиены, по возможности не выходить из дома.



Тест на коронавирус прямого наследника британского престола оказался положительным. Вместе с супругой Камиллой 71-летний принц Чарльз находится в самоизоляции в замке Балморал в Шотландии. У принца Уэльского наблюдается слабая форма заболевания, он чувствует себя хорошо и продолжает работать из дома. Известно, что тест на коронавирус его 72-летней супруги герцогини Корнуольской оказался отрицательным.



Голливудский продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме. Отметим, что киномагната приговорили к 23 годам лишения свободы за сексуальные домогательства.