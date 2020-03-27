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Примария Кишинева передала 500 тестов на COVID-19 для медработников


Примария Кишинева передала 500 тестов для выявления COVID-19 для медработников. Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан. Он отметил, что тесты муниципальным властям передал экономический агент.

"Это первая партия пожертвованных тестов, и мы благодарим всех, кто участвует в этом и помогает нам. В настоящее время все наши усилия направлены на то, чтобы избежать массового заражения COVID-19",- сказал Чебан.

По словам градоначальника, рассматриваются возможности размещения врачей в гостиничных учреждениях, находящихся в распоряжении муниципалитета, а также в общежитиях ряда учебных заведений.


Опубликовано: 14:27 27/03/2020

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