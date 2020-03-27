Примария Кишинева передала 500 тестов для выявления COVID-19 для медработников. Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан. Он отметил, что тесты муниципальным властям передал экономический агент.



"Это первая партия пожертвованных тестов, и мы благодарим всех, кто участвует в этом и помогает нам. В настоящее время все наши усилия направлены на то, чтобы избежать массового заражения COVID-19",- сказал Чебан.



По словам градоначальника, рассматриваются возможности размещения врачей в гостиничных учреждениях, находящихся в распоряжении муниципалитета, а также в общежитиях ряда учебных заведений.