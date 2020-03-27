ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре. Силовики задержали гражданина России 26-27 лет. В машине у него нашли самодельную бомбу, а в телефоне — переписку с членами "Исламского государства", пишет РИА Новости.



В 2020 году удалось предотвратить несколько атак на территории России. В январе в Крыму задержали жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб создавал схроны со взрывчаткой.



В феврале ФСБ сообщила о пресечении подготовки терактов в двух образовательных учреждениях в Керчи.



После этого в марте сотрудники Службы нейтрализовали террориста в Башкирии и троих боевиков в Кабардино-Балкарии.