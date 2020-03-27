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Президент Игорь Додон: В период кризиса объемы импорта и экспорта не сократились


С момента начала кризиса объемы импорта и экспорта не сократились. Об этом глава государства заявил в эфире рубрики «Президент отвечает».

"Из страны выехали 785 большегрузных автомобилей. 1 марта, например, их было 995. Здесь у нас нет снижения. По экспорту у нас нет плохой динамики", - рассказал Игорь Додон.

Говоря об импорте, президент сообщил, что только вчера в Молдову въехали 624 большегрузных автомобиля, в начале марта их было 653.

"Что касается экспорта и импорта, нет никаких ограничений со стороны молдавских властей нет. Я говорил с министром сельского хозяйства, который подтвердил, что нет ограничений по экспорту", - сообщил Додон


Опубликовано: 12:12 27/03/2020

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