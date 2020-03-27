С момента начала кризиса объемы импорта и экспорта не сократились. Об этом глава государства заявил в эфире рубрики «Президент отвечает».



"Из страны выехали 785 большегрузных автомобилей. 1 марта, например, их было 995. Здесь у нас нет снижения. По экспорту у нас нет плохой динамики", - рассказал Игорь Додон.



Говоря об импорте, президент сообщил, что только вчера в Молдову въехали 624 большегрузных автомобиля, в начале марта их было 653.



"Что касается экспорта и импорта, нет никаких ограничений со стороны молдавских властей нет. Я говорил с министром сельского хозяйства, который подтвердил, что нет ограничений по экспорту", - сообщил Додон