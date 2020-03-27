Макрон: Существует риск разрушения Шенгенской зоны
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что если страны Европейского союза не проявят солидарность в борьбе с коронавирусом, то эпидемия может разрушить Шенгенскую зону. Об этом он заявил в ходе телефонной конференции с лидерами стран Европы, передает Reuters.
Макрон предупредил своих коллег, что вспышка коронавируса может привести к разрушению главных опор ЕС, таких как его безграничная зона, если странам не удастся продемонстрировать солидарность в этом кризисе.
"На карту поставлено выживание Европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся - это смерть Шенгена", - сказал президент Франции.
Напомним, 17 марта Макрон объявил об ограничительных мерах в стране в связи с распространением эпидемии Covid-19. Он призвал французов не паниковать, проявить солидарность и ответственность. Эти меры касаются запрета на любые собрания на улице или в помещении. Перемещения будут ограничены до "строго необходимых", какими президент назвал только поход в магазин за продуктами, визиты к врачам или поездки на работу для тех, кто не может работать удаленно.
Макрон пообещал, что на улицах городов будет проводиться контроль самоизоляции.
С 17 марта во Франции на 30 дней будут закрыты внешние границы Шенгенской зоны и ЕС. Международные поездки разрешены только тем французам, которые желают вернуться на родину.
Макрон предупредил своих коллег, что вспышка коронавируса может привести к разрушению главных опор ЕС, таких как его безграничная зона, если странам не удастся продемонстрировать солидарность в этом кризисе.
"На карту поставлено выживание Европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся - это смерть Шенгена", - сказал президент Франции.
Напомним, 17 марта Макрон объявил об ограничительных мерах в стране в связи с распространением эпидемии Covid-19. Он призвал французов не паниковать, проявить солидарность и ответственность. Эти меры касаются запрета на любые собрания на улице или в помещении. Перемещения будут ограничены до "строго необходимых", какими президент назвал только поход в магазин за продуктами, визиты к врачам или поездки на работу для тех, кто не может работать удаленно.
Макрон пообещал, что на улицах городов будет проводиться контроль самоизоляции.
С 17 марта во Франции на 30 дней будут закрыты внешние границы Шенгенской зоны и ЕС. Международные поездки разрешены только тем французам, которые желают вернуться на родину.
Опубликовано: 12:09 27/03/2020
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