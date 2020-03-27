Сквер у входа в парк «Валя Морилор» модернизирован
Сквер у главного входа в парк "Валя Морилор" был модернизирован. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан.
Градоначальник отметил, что в сквере был установлен артезианский фонтан, окруженный вазами с цветами. Также было проведено освещение и установлены скамейки и мусорные урны.
Зона доступа к памятнику Иону и Дойне Алдя-Теодорович была благоустроена.
«Несмотря на кризис, муниципальные службы ежедневно делают свою работу на благо жителей столицы. После того, как мы преодолеем эту ситуацию с ограничениями, у граждан будет возможность посетить новое место отдыха в историческом районе города. Постепенно наша столица возродится», – заявил генпримар Ион Чебан.
Градоначальник отметил, что в сквере был установлен артезианский фонтан, окруженный вазами с цветами. Также было проведено освещение и установлены скамейки и мусорные урны.
Зона доступа к памятнику Иону и Дойне Алдя-Теодорович была благоустроена.
«Несмотря на кризис, муниципальные службы ежедневно делают свою работу на благо жителей столицы. После того, как мы преодолеем эту ситуацию с ограничениями, у граждан будет возможность посетить новое место отдыха в историческом районе города. Постепенно наша столица возродится», – заявил генпримар Ион Чебан.
Опубликовано: 12:03 27/03/2020
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