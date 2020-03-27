Председатель Парламента Зинаида Гречаный распорядилась вернуть в государственный бюджет около 10 млн леев за счет сокращения расходов бюджета законодательного органа на 2020 год.



Зинаида Гречаный отметила, что приоритетом всей страны в этот непростой для всех период является поддержка медицинской системы.



«Мы не занимаемся популизмом, беспрецедентная ситуация сложилась не только в Республике Молдова. Очень важно, чтобы мы сосредоточили свои усилия и направили финансы в сферы первостепенной важности. Важно, чтобы мы поддерживали друг друга и соблюдали правила. Мы обязательно выполним все свои обещания, но для этого мы должны быть здоровы», – сказала председатель Парламента.