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Зинаида Гречаный распорядилась вернуть в госбюджет около 10 млн леев


Председатель Парламента Зинаида Гречаный распорядилась вернуть в государственный бюджет около 10 млн леев за счет сокращения расходов бюджета законодательного органа на 2020 год.

Зинаида Гречаный отметила, что приоритетом всей страны в этот непростой для всех период является поддержка медицинской системы.

«Мы не занимаемся популизмом, беспрецедентная ситуация сложилась не только в Республике Молдова. Очень важно, чтобы мы сосредоточили свои усилия и направили финансы в сферы первостепенной важности. Важно, чтобы мы поддерживали друг друга и соблюдали правила. Мы обязательно выполним все свои обещания, но для этого мы должны быть здоровы», – сказала председатель Парламента.


Опубликовано: 11:32 27/03/2020

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