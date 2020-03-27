В столичном секторе Ботаника произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Сообщается, что водитель одной из легковушек проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего два автомобиля столкнулись.



26-летней пассажирке медпомощь оказали на месте, а второго пассажира доставили в больницу.



К месту происшествия прибыли пожарные, так как одна из машин задымилась.



Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.