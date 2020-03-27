Президент Игорь Додон заверил, что ситуация, спровоцированная COVID-19, не приведет к увеличению цен на электричество и природный газ. Об этом глава государства заявил в ходе передачи "Президент отвечает".



"1 апреля заключается контракт на покупку электроэнергии, который был подписан в прошлом году. Напомним, что мы приобретаем 85% у Кучерган по цене 52 доллара за один МВт и 15% из Украины по 64 доллара за один МВт. Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям во избежание спекуляций госпредприятие «Energocom» приобретет с 1 апреля напрямую у Кучурган 100% электроэнергии по цене 49,5 долларов, то есть на 9% меньше. Если сравнивать с ценами украинцев, то на 15-20%. Надеюсь, что мы сможем пересмотреть цены, чтобы их снизить", - заявил президент.



В тоже время глава государств сообщил, что предприятие «MolodvaGaz» обсуждает с представителями «Gazprom» возможность снижения закупочной цены на природный газ.



"По этим причинам, что касается энергетической безопасности, думаю, что в последующий период не только не будет повышения стоимости, но мы добьемся некоторого снижения", - заключил Игорь Додон.