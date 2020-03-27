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Второй случай смерти от коронавируса


Врач, у которой подтвердили диагноз COVID-19, минувшей ночью скончалась в больнице. Женщине было 79 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

"Скончавшаяся женщина была работницей Института скорой помощи. Она посвятила жизнь системе здравоохранения. Ее госпитализировали 19 марта. У нее были и другие проблемы со здоровьем: сахарный диабет, сердечная недостаточность. Выражаем соболезнования ее семье", - сказала глава Минздрава.

Отметим, что это второй случай смерти от коронавируса на территории страны. Первая пациентка скончалась 17 марта в РКБ. Ей был 61 год. Женщина страдала от хронических заболеваний. У неё был сахарный диабет и гипертония. Врачи боролись за жизнь женщины четыре дня.


Опубликовано: 11:10 27/03/2020

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