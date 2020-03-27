Президент Игорь Додон: Бюджетники получат зарплату полностью и в срок
Президент Игорь Додон заявил, что работники бюджетной сферы должны полностью получить зарплату, даже если они определенный период будут находиться дома. Об этом глава государства отметил в очередном выпуске рубрики «Президент отвечает».
Молдавский лидер сообщил, что введённые на время чрезвычайного положения правила, не повлияют на размер зарплат бюджетников, в том числе, и педагогов. Он напомнил и о решении правительства удвоить оклады медицинского персонала, который занят в мероприятиях по борьбе с инфекцией.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась выплатить в полном размере зарплаты для всех работников бюджетного сектора.
Молдавский лидер сообщил, что введённые на время чрезвычайного положения правила, не повлияют на размер зарплат бюджетников, в том числе, и педагогов. Он напомнил и о решении правительства удвоить оклады медицинского персонала, который занят в мероприятиях по борьбе с инфекцией.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась выплатить в полном размере зарплаты для всех работников бюджетного сектора.
Опубликовано: 11:00 27/03/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: