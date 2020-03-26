

Следующая неделя объявлена нерабочей для всех бюджетников. Исключением станут только сферы, где деятельность нельзя приостановить. Также комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит запрет на собрание людей в группы более трёх человек, за исключением близких родственников. Кроме того, с завтрашнего дня все граждане нашей страны обязаны иметь при себе документ удостоверяющий личность. О чрезвычайных мерах в чрезвычайной ситуации – наш следующий сюжет.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«С завтрашнего дня и днём и ночью будет запрещено собираться в группы больше трёх человек. Также, с 26 марта по 3 апреля объявляется выходная неделя для всех бюджетников. Исключение – медицинские институты и учреждения скорой помощи, органы правопорядка и национальной безопасности.



Ион Кику пояснил, что уже к началу апреля в нашей стране могут быть зарегистрированы около 2 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Вот почему необходимо уже сейчас предпринимать конкретные меры, для предотвращения распространения болезни.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Мы объявляем следующую неделю выходной для бюджетников, и призываем экономических агентов организовать свою деятельность так, чтобы на работе присутствовал абсолютный минимум сотрудников. На следующей неделе режим работы частного сектора не меняется, т.е. ограничения остаются в силе на деятельность рынка, на коммерческую деятельность, исключения вы уже знаете».



Ион Кику добавил, что длинные выходные необходимы, чтобы не дать вирусу распространяться дальше. Премьер настоятельно призывает всех сидеть дома, и не использовать это время для поездок в деревню, или к родственникам.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Мы рассмотрели и вариант комендантского часа, или введение запрета покидать дома с 23:00 до 05:00. Сегодня мы такой режим не вводим, потому что мы считаем запрет на нахождения в группах более трёх человек – этого сейчас достаточно. Но при этом я не исключаю, что через день или два мы вернёмся к этой инициативе и утвердим комендантский час».



Напомним, ранее глава государства по итогам заседания единого командного центра озвучил ряд инициатив, реализация которых направлена на предупреждение распространения коронавируса нового типа. Игорь Додон в том числе предложил ввести комендантский час, и обязательное тестирование на COVID-19 при пересечении государственной границы.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Я хочу вам напомнить, что в некоторых странах, где ситуация с коронавирусом гораздо серьезней, запрещен выход из дома и в течение дня. Мы на данном этапе говорим об ограничениях на выход из дома ночью и просим вас проявить понимание, ибо только благодаря принятым ранее ограничительным мерам, хоть некоторые и считают их слишком жесткими, но мы контролируем ситуацию. В других странах ситуация намного тяжелее».